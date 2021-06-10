Париж, 10 июня 2021, 18:50 — REGNUM Суд Валанса приговорил Дамьена Тареля, ударившего по лицу президента Франции Эммануэля Макрона, к четырем месяцам тюремного заключения, сообщает 10 июня телеканал BFMTV.
По решению суда, отбывать тюремный срок Тарель отправится сразу же после оглашения приговора.
Напомним, прокуратура требовала назначить Тарелю наказание в виде 18 месяцев лишения свободы.
Оспорить судебное решение стороны могут в ближайшие 10 дней.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня во время визита в департамент Дром президент Франции Макрон получил пощечину от одного из мужчин, стоявших за ограждением, к которому он подошел поприветствовать собравшуюся публику.
Мужчину задержали, позднее он заявил, что считает Макрона воплощением упадка страны.
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