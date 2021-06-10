Пекин, , 18:45 — REGNUM Серия архивных документов, связанных с экспериментами с биологическим оружием, который проводились печально известным отрядом 731 японской Квантунской армии, оккупировавшей северо-восток Китая в годы Второй мировой войны, опубликована в КНР. Как сообщает 10 июня Синьхуа, всего обнародованы около 700 страниц, включающих численный состав и другие подробности о самом отряде и его подразделении-филиале 1855.

Об этих материалах, а также о преступлениях и ущербе, причиненном отрядом 731 в войну и послевоенные годы, в связи с раскрытием архивов рассказал старший научный сотрудник Музея отряда в Харбине, административном центре северо-восточной провинции Хэйлунцзян Ян Яньцзюнь. Он отметил, что рассекреченная информация является ключевым доказательством применения японскими милитаристами биологического оружия против Китая.

Напомним, что отряд 731 был сформирован в 1932 году и дислоцирован в захваченном японцами Харбине; жертвами бесчеловечных экспериментов стали более 3 тыс. человек из Китая, а также СССР, Монголии и Кореи.