Москва, , 18:38 — REGNUM Рассуждения госсекретаря США Энтони Блинкена о поиске вариантов «смягчения негативных последствий реализации проекта «Северный поток — 2» вызывают недоумение и похожи на попытки нечестной конкуренции, заявила 10 июня на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Не понимаем заявления о необходимости поиска путей смягчения негативных последствий от эксплуатации газопровода… Любые рассуждения на эту тему подразумевают либо недобросовестную конкуренцию, либо попытки политизировать ситуацию», — сказала Захарова.

«Что за негативные последствия? Для США негативные последствия? Что они проиграли ту грязную игру, которую сами затеяли… Зачем они вообще затевали противоборство с абсолютно коммерческим, выгодным и прозрачным энергетическим проектом, который их континента никаким образом не касался, это дело европейцев», — добавила она.

При этом Захарова подчеркнула, что никаких негативных последствий реализации этого проекта для стран Европы не существует.

«А то, что они вынуждены были признать, что проект состоялся, наверное, это здорово, что они периодически заглядывают в реальность», — отметила Мария Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон имеет возможности для смягчения последствий реализации проекта «Северный поток — 2», и будет их использовать. В частности, те, кто связан с этим проектом, могут столкнуться с новыми штрафами и санкциями.

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