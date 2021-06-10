Пекин, , 18:28 — REGNUM В связи с предстоящим саммитом «Группы семи» в Лондоне, группа экспертов ООН по правам человека призвала ее лидеров обеспечить равный доступ к вакцинации от коронавирусной инфекции в развивающихся странах. Об этом 10 июня сообщает Синьхуа, цитируя заявление экспертов о том, что «каждый человек имеет право на доступ к вакцине, которая… основана на применении лучших научных достижений».

«Сейчас настало время международной солидарности и оказания эффективной помощи всем правительствам в спасении жизней», — уверены авторы заявления, которые подчеркивают, что темпы распространения защитных препаратов в мире существенно отстают от спроса. Многие миллионы людей в развивающемся мире смотрят на вакцину как на привилегию развитых стран. Эксперты шокированы статистикой ВОЗ, в соответствии с которой всего лишь 1% всех прививок в мире приходится на страны с низким средним уровнем дохода.

Саммит G7 пройдет 11−13 июня.