Екатеринбург, , 18:08 — REGNUM В Екатеринбурге задержали первую заместительницу министра госимущества Свердловской области Елену Николаеву, сообщают журналисты со ссылкой на источник.

По информации ТАСС, задержание произошло в рамках следственных действий по делу экс-главы министерства Алексея Пьянкова. Чиновника ранее обвиняли в получении взятки и ряде других преступлений. Сначала фигурантов дела арестовали, но позже освободили из-под стражи. Экс-министр был освобожден под залог.

Также в городе прошли обыски по «делу Пьянкова». Было задержано 10 человек, включая Николаеву.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пьянков намеревался привлечь к уголовной ответственности следователей, обвиняющих его в получении взятки и растрате бюджетных средств.

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