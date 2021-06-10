Москва, , 17:56 — REGNUM Страны НАТО придумывают сюжеты об «атаках» зарубежных хакеров для отвлечения внимания собственных граждан от противоправных действий властей, заявила 10 июня на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, власти стран НАТО пытаются выстроить систему полного контроля над своими гражданами, навязывая им не только правила поведения, но и модели мышления.

«Они просто пытаются полностью контролировать своих граждан, навязывать им модели мышления, поведения. А когда-либо чувствуют, что будут разоблачены, либо разоблачение уже начинается, срочно придумывают российских хакеров, китайских айтишников, что угодно лишь бы только население чувствовало, во-первых, угрозу не от силовых ведомств самих стран ЕС или НАТО, а откуда-то оттуда, из-за рубежа. А самое главное, для того чтобы население понимало, зачем плодятся и множатся подобные центры, <…> которые за ними следят», — сказала Захарова.

Об этом она заявила, комментируя информацию о создании в составе МВД Нидерландов центра для сбора данных о подданных королевства в условиях пандемии.

«Им рассказывают, что следят не за ними, а следят за тем, чтобы русские хакеры не вмешивались в жизнь нидерландцев, в частности», — отметила Мария Захарова.

При этом она подчеркнула, что такие действия вплотную приближают страны НАТО к антиутопическим реалиям, описанным в произведениях Джорджа Оруэлла.

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