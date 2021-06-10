10 июня 2021 | Время чтения 5 мин

Зрителям украинского телеканала «НАШ» предложили ответить, что является причиной всех бед украинцев: коррупция, зависимость от Запада или отсутствие народовластия. Многие предложили свои варианты ответа на данный вопрос.

Оксана Переможенко, , 20:20 — REGNUM 46% зрителей украинского телеканала «НАШ» считают, что причиной всех бед украинцев является коррупция, 32% считают, что зависимость от Запада и лишь 22% списывают все беды украинцев на отсутствие народовластия. Проголосовали 35 тысяч человек. Опрос был опубликован в сообществе телеканала «НАШ» в видеохостинге YouTube, и его результаты оживленно обсудили в комментариях к опросу.

Трансформация Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть комментирующих отметили, что причиной всех бед жителей Украины являются все три предложенных варианта ответа, но многие предложили свои варианты ответа на данный вопрос.

«Главная причина, что Украина — это не страна, а проект. И со времени, как это стал проект (1991 год), все идёт только вниз», — написал Александр И.

«Сами украинцы, ибо наступают на те же грабли», — добавил Николай К.

«Запад и поощряет коррупцию с целью доведения народа до полной нищеты!!!» — пишет Елена С.

«Причина бед в том, что мы сами ищем на кого бы перебросить вину, а не начинаем с себя», — отметил Denys D.

«Причина всех бед украинцев в бездействии самих украинцев в 2014 году. Именно тогда сами украинцы своими руками свою страну уничтожили. Кстати, а украинцы вообще представляют, как долги своим так называемым партнёрам отдавать будут? Или все ещё летают в облаках и верят пустым обещаниям?» — поинтересовался Sevatar_J.

«Проблема беспризорника в зависимости от спонсора или в плохих привычках? Нефиг было из дома убегать и от родителей отрекаться», — добавил Svarog S.

«Развал СССР и социализма — вот основная беда!» — пишет Виталя Г.

Донос Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Беда всех украинцев в том, что каждый живет своей жизнью и думает, что проблемы за него решат зеленские, байдены, порошенки и т. п. А на местах также берут взятки, также выкидывают мусор, также врут, также воруют. Ничего не поменяется, пока мы в своей голове не поменяем отношение к себе и к ближним!» — отреагировал читатель под псевдонимом Cica.

«Безмерная хитрость. Там она достоинством считается», — написал Мон Пасье.

«Государственный переворот в августе 1991-го и развал СССР», — считает Artyom G.

«Виноваты мы сами, потому что нарушили одну из заповедей — возлюби ближнего, как самого себя», — отметил Анатолий.

«И коррупция, и зависимость, и отсутствие… и мозгов — тоже», — добавила Наталья П.

«Причина в том, что дебилов избираем», — отреагировал rsufiyar.

«Менталитет — вот главная проблема. Сдохну, если у соседа лучше, я — самый умный, пусть мне кто-то деньги подкидывает, весь мир мне должен… Вот и все проблемы», — написал бабай.

«Причина всех их бед одна — предательство…» — добавил Сергей К.

«Про коррупцию надо было тридцать лет назад думать! Теперь основная проблема — колонизация Западом!» — пишет Наталия К.

Гопак Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Если в государстве слабая власть, то это и является причиной бедности народа: коррупция, зависимость от империалистов, внутренние разборки — вот то, что изнутри, как червь, подтачивает благосостояние народа. Одной причины мало, это совокупность причин и, прежде всего, бездарность в управлении президентско-парламентской институцией. Когда выборы, люди должны шевелить мозгами, а не слушать, что скажет знакомый или подскажут с экрана ТВ», — написала Людмила Т.

«Если бы на Украине не было коррупции, не нужно было бы ложиться под МВФ. А так Запад теперь вертит Украиной, как флюгером, и только правители в шоколаде», — отметила Гала В.

«Если бы Америка не вмешивалась, все было бы хорошо», — добавил Kotion Motion.

«Пещерная русофобия. Продажность», — пишет Александр.

«Уход от России! Это правда, и именно это является причиной», — считает CatRoot.

«Подлость, зависть, жадность и предательство — вот то, что губит население Украины все годы ее существования. И 100, и 200 лет назад. Сначала продавались полякам, потом служили австрийцам, убивая венгров. Потом клялись в верности Гитлеру и убивали своих же. Сейчас убиваем свой народ на радость США и Европе. Ну, так кто и что нам мешает??? Отсутствие мозгов и совести», — написала Dana V.

«Вся суета на Украине, щедро оплачиваемая Америкой и коллективным Западом, сводится к одному — украинцы должны как можно менее походить на русских. И всё», — отметила Ирина Р.

Сало Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Все просто — украинцы не любят Родину. Большую Родину, которая СССР, в которой все были счастливы. Они потеряли [родину], а новая им ничего не дала, кроме нищеты. Поэтому они относятся к ней потребительски. Особенно видя, как к ней относятся все, кого они выбирают править страной. Рыба-то гниёт с головы. Нет больше у людей ни чести, ни совести, ни личного достоинства. Только необходимость выжить. Это и делает человека животным без роду и племени. Именно это состояние, охватившее украинцев с 1991 года, и создало у них в головах мечту о том, что им срочно нужно в Европу. Хоть тушкой, хоть чучелом. Дома работать бесполезно, надо в Европу, т. к. там счастье. А когда встал вопрос о возможном вступлении Украины в ЕС, тут-то украинцы розум (ум. — М. Р.) и потеряли. Ведь если их всей страной возьмут в ЕС, то сразу сделают их жизнь такой же, как у остальной Европы. Ведь по-другому-то не может быть! Правильно? Или нет? Европа же — это регион альтруистов? Они все сидят у себя в сахарных дворцах счастья, пьют с утра до вечера венскую каву (венский кофе. — М. Р.) и смотрят из райских облаков на Украину, и у них сердце кровью обливается за несчастных, но таких близких им и родных украинцев. И эта сердечная боль заставляет их взять Украину на руки и понести ее несчастную и изможденную в европейский рай. А там сплошные галушки в сметане и шелковые трусы, и шаровары… А если кто-то встанет на пути этого желания Европы сделать Украину счастливой, тот предатель, враг, и его надо мочить!» — заключил Дмитрий Б.

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