Нижний Новгород, , 17:48 — REGNUM Начальником управления Федеральной службы исполнения наказаний по Нижегородской области назначен Виктор Брант, ранее занимавший аналогичную должность в Челябинской области.

Отметим, что его предшественник — Николай Теущаков возглавлял Нижегородское региональное ГУФСИН с сентября 2015 года до декабря 2020 года и был уволен, поскольку против него возбудили уголовное дело.

Справка ИА REGNUM: Брант Виктор Адольфович родился 23 июля 1968 года в совхозе Сосновский в Омской области.

В 1990 году окончил Новосибирское высшее военное командное училище МВД СССР. В 2002 году окончил Академию управления МВД России.

Работает в органах исполнения наказаний с 1995 года.

С 10 марта 2014 года занимал должность начальника ГУФСИН по Челябинской области.

20 февраля 2020 года Виктору Бранту присвоено звание генерал-лейтенанта внутренней службы.