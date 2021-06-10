Село Парфеньево, Костромская область, 10 июня, 2021, 20:00 — ИА Регнум. В Костромской области начались лесные пожары. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

Https://45.mchs.gov.ru Пожар в лесу

Днём 10 июня загорелся лесной массив в Парфеньевском районе. По последним данным огонь затронул один гектар леса. На месте работают 15 пожарных, им удалось локализовать возгорание. Информации о причинах происшествия и ликвидации возгорания пока нет.

Первый лесной пожар с начала летнего сезона 2021 года случился в Костромской области 5 июня. В Кадыйском районе горела лесная подстилка — трава и сухие листья. Площадь возгорания не превысила половины гектара.

На данный момент высокая вероятность возникновения лесных пожаров сохраняется в городе Шарья и восьми районах области. Речь идёт об Антроповском, Вохомском, Межевском, Октябрьском, Павинском, Парфеньевском, Поназыревском, Шарьинском районах.На этих территориях установлен четвёртый из пяти существующих классов пожарной опасности. В Пыщугском районе установлен пятый класс пожарной опасности.

Специалисты просят костромичей не бросать в лесу тлеющие окурки или спички и не оставлять на траве легковоспламеняющийся мусор. МЧС предостерегает горожан от запуска пиротехники, поджогов травы, разведения костров вблизи торфяных болот, деревьев с низко опущенными ветвями и густых зарослей.