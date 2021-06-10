Москва, 10 июня 2021, 17:43 — REGNUM В партии «Единая Россия» подвели итоги работы партпроекта «Историческая память» за пять лет. Партия продолжит работу по увековечению памяти героев Великой Отечественной войны
Партия помогает объединить усилия государства, общественников, волонтеров и неравнодушных людей для восстановления памятников истории, проводит работу по патриотическому воспитанию молодежи на базе богатого исторического наследия страны. Одним из приоритетных направлений работы «Единой России» стала поддержка ветеранов и защита исторической правды. Масштабные проекты реализуются в рамках партийного проекта «Историческая память».
Визитной карточкой партийного проекта считается международная акция «Диктант Победы». Это самый крупный военно-исторический интерактивный проект во всем мире. Количество ее участников растет: если в 2019 году исторический тест писали около 150 тысяч человек, то в 2021 году к нему присоединились уже более 1,5 млн участников из России и 80 стран мира. Более половины из них отвечали на вопросы тестов в традиционном офлайн-формате. Высокий интерес к «Диктанту Победы» проявили в Абхазии, Армении, Афганистане, Вьетнаме, Иордании, Израиле, Казахстане, Конго, Лаосе, Марокко, Молдавии, Португалии, Румынии, Сербии, Таджикистане, Узбекистане, Эфиопии, Польше, Турции, Финляндии и других странах.
«Начинали мы с 1300 площадок. В прошлом, юбилейном году, было 11 тысяч, в 2021 — 16,5 тысяч. По числу иностранных партнеров-участников: в 2019 году было 23 страны, 76 государств в 2020 году, и в текущем году — 80 иностранных государств, что свидетельствует о продолжающемся серьезном росте интереса к нашей акции, чему мы, бесспорно, крайне рады», — рассказал координатор партпроекта «Историческая память», заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн.
Организация масштабных историко-патриотических акций, особенно всероссийских и международных — серьезная работа, требующая усилий большого количества людей. Здесь на помощь приходят добровольцы из общественных патриотических организаций.
Проведение вместе с «Волонтерами Победы» акций для «Единой России» стало традицией. Партийные возможности и участие большого количества добровольцев дают синергетический эффект, позволяя на практике реализовать слоган «никто не забыт». В последние годы, в том числе с участием «Волонтеров Победы», были запущены и продолжаются до сих пор акции по увековечению памяти героев и поддержке ветеранов.
В последние два года отдельным направлением партпроекта «Историческая память» стала работа по организации присвоения городам звания «Город трудовой доблести». В 2020 году «Единая Россия» единогласно поддержала инициативу президента об установлении этого почетного звания. Тогда же секретарь Генсовета партии Андрей Турчак обратился к главе государства с предложением расширить список городов-претендентов с 11 до 20. Владимир Путин поддержал инициативу. В 2021 году он подписал Указ о присвоении почетного звания еще 12 населенным пунктам.
В числе приоритетных направлений работы партпроекта «Историческая память» — выявление и приведение в порядок мест захоронений участников Великой Отечественной войны. Совместно с «Яндексом» партия завершает работу по созданию интерактивной карты таких точек. Проект называется «Я помню». В его рамках уже оцифровано и нанесено на онлайн-карту порядка 75 тысяч (92% от общего количества) военно-исторических объектов.
Параллельно активисты и неравнодушные жители нашей страны принимают участие в других мероприятиях и проектах «Единой России», связанных с сохранением памяти об истории Великой Отечественной войны.
Он добавил, что в рамках «Исторической памяти» продолжается работа по реставрации объектов культурного наследия.
Как ранее сообщает ИА REGNUM, 9 июня председатель «Единой России» Дмитрий Медведев представил отчет о работе партии за 5 лет на совместном заседании Высшего и Генерального советов «Единой России». Он отметил, что предвыборная Программа, c которой партия шла на выборы в 2016 году выполнена. Она выдержала проверку на прочность и оставалась актуальной последние пять лет. В течение ближайшего месяца депутаты всех уровней, секретари региональных отделений партии проведут встречи с избирателями и отчитаются о проделанной работе.