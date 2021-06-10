Москва, , 17:43 — REGNUM В партии «Единая Россия» подвели итоги работы партпроекта «Историческая память» за пять лет. Партия продолжит работу по увековечению памяти героев Великой Отечественной войны

Партия помогает объединить усилия государства, общественников, волонтеров и неравнодушных людей для восстановления памятников истории, проводит работу по патриотическому воспитанию молодежи на базе богатого исторического наследия страны. Одним из приоритетных направлений работы «Единой России» стала поддержка ветеранов и защита исторической правды. Масштабные проекты реализуются в рамках партийного проекта «Историческая память».

Визитной карточкой партийного проекта считается международная акция «Диктант Победы». Это самый крупный военно-исторический интерактивный проект во всем мире. Количество ее участников растет: если в 2019 году исторический тест писали около 150 тысяч человек, то в 2021 году к нему присоединились уже более 1,5 млн участников из России и 80 стран мира. Более половины из них отвечали на вопросы тестов в традиционном офлайн-формате. Высокий интерес к «Диктанту Победы» проявили в Абхазии, Армении, Афганистане, Вьетнаме, Иордании, Израиле, Казахстане, Конго, Лаосе, Марокко, Молдавии, Португалии, Румынии, Сербии, Таджикистане, Узбекистане, Эфиопии, Польше, Турции, Финляндии и других странах.

«Начинали мы с 1300 площадок. В прошлом, юбилейном году, было 11 тысяч, в 2021 — 16,5 тысяч. По числу иностранных партнеров-участников: в 2019 году было 23 страны, 76 государств в 2020 году, и в текущем году — 80 иностранных государств, что свидетельствует о продолжающемся серьезном росте интереса к нашей акции, чему мы, бесспорно, крайне рады», — рассказал координатор партпроекта «Историческая память», заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Александр Хинштейн.

Организация масштабных историко-патриотических акций, особенно всероссийских и международных — серьезная работа, требующая усилий большого количества людей. Здесь на помощь приходят добровольцы из общественных патриотических организаций.

«Для многих в этом году «Диктант Победы» стал уже традиционным мероприятиям и, наверное, ни один День Победы не пройдет без этой акции. Наше движение помогает в проведении «Диктанта Победы» с самого начала. Нам очень приятно, что у волонтеров растет интерес к этому проекту. С каждым годом все больше и больше добровольцев помогают в организации акции. В этом году 26 тысяч человек в 85 регионах страны стали добровольцами проекта. Также к нам присоединились и наши международные представительства. Это почти тысяча человек. Среди таких стран — Киргизия, Египет, Ливан, Польша, Германия, Уганда, Кипр и другие», — рассказала руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», член Президиума Генсовета «Единой России» Ольга Амельченкова.

Проведение вместе с «Волонтерами Победы» акций для «Единой России» стало традицией. Партийные возможности и участие большого количества добровольцев дают синергетический эффект, позволяя на практике реализовать слоган «никто не забыт». В последние годы, в том числе с участием «Волонтеров Победы», были запущены и продолжаются до сих пор акции по увековечению памяти героев и поддержке ветеранов.

«Совместно с «Волонтерами Победы» нами были созданы мобильные бригады помощи. За каждым инвалидом-участником Великой Отечественной войны закреплены конкретные волонтеры, помогающие им. Каждому участнику войны переданы телефоны для экстренной связи с оперативными службами с бессрочным бесплатным тарифом. Это была наша совместная акция с Министерством цифрового развития, которую поддержала «большая четверка» мобильных операторов», — рассказал Александр Хинштейн.

В последние два года отдельным направлением партпроекта «Историческая память» стала работа по организации присвоения городам звания «Город трудовой доблести». В 2020 году «Единая Россия» единогласно поддержала инициативу президента об установлении этого почетного звания. Тогда же секретарь Генсовета партии Андрей Турчак обратился к главе государства с предложением расширить список городов-претендентов с 11 до 20. Владимир Путин поддержал инициативу. В 2021 году он подписал Указ о присвоении почетного звания еще 12 населенным пунктам.

«В прошлом и текущем годах при поддержке партии проводился сбор подписей в городах, которые претендовали на получение звания. «Единая Россия» обратилась к президенту с тем, чтобы при принятии решений о присвоении тому или иному городу звания учитывалась и позиция людей. Сейчас в ряде регионов начинается или продолжается сбор подписей — мы рассчитываем, что и в текущем году нам удастся вновь вернуться к вопросу о присвоении этого звания. Тем более, что впереди 3 сентября — дата окончания Второй мировой войны», — отметил Александр Хинштейн.

В числе приоритетных направлений работы партпроекта «Историческая память» — выявление и приведение в порядок мест захоронений участников Великой Отечественной войны. Совместно с «Яндексом» партия завершает работу по созданию интерактивной карты таких точек. Проект называется «Я помню». В его рамках уже оцифровано и нанесено на онлайн-карту порядка 75 тысяч (92% от общего количества) военно-исторических объектов.

Параллельно активисты и неравнодушные жители нашей страны принимают участие в других мероприятиях и проектах «Единой России», связанных с сохранением памяти об истории Великой Отечественной войны.

«Я бы хотел отметить Всероссийский конкурс школьных музеев, когда партия впервые начала на системной основе оказываться помощь школьным патриотическим музеям. В прошлом году 94 музея были признаны победителями, получив на развитие крупные гранты (от 200 до 500 тысяч рублей). В этом году мы повторно проводим такую акцию. Кроме того, объявлен конкурс на лучший школьный музей, который занимается волонтерской, поисковой работой. Его рабочее название «Неизвестный солдат», — рассказал Александр Хинштейн.

Он добавил, что в рамках «Исторической памяти» продолжается работа по реставрации объектов культурного наследия.

«Всего с 2006 года отреставрировано и возвращено к жизни, а порой и поднято из руин порядка 140 объектов, памятников федерального и регионального значения. В прошлом году на 51 объекте культурного наследия шли работы, на девяти из них эти работы были завершены. Мы планируем до конца года завершить реставрационные работы на 10 объектах культурного наследия», — заключил координатор партийного проекта.

Как ранее сообщает ИА REGNUM, 9 июня председатель «Единой России» Дмитрий Медведев представил отчет о работе партии за 5 лет на совместном заседании Высшего и Генерального советов «Единой России». Он отметил, что предвыборная Программа, c которой партия шла на выборы в 2016 году выполнена. Она выдержала проверку на прочность и оставалась актуальной последние пять лет. В течение ближайшего месяца депутаты всех уровней, секретари региональных отделений партии проведут встречи с избирателями и отчитаются о проделанной работе.