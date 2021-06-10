Москва, , 17:39 — REGNUM Невозможно вещать о российской позиции по поводу косовского урегулирования и не заметить при этом ссылки российской стороны на резолюцию СБ ООН 1244 как основу для решения этого вопроса. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в Москве 10 июня.

Таким образом российский дипломат ответила на просьбу ИА REGNUM прокомментировать сообщения ряда сербских СМИ об итогах встречи спикера парламента Сербии Ивицы Дачича и главы российской дипломатии Сергея Лаврова, в которых цитировались слова российского министра о том, что Москва согласится с любым решением, устраивающим Белград, и при этом не упоминалась резолюция 1244 как основа для решения косовского вопроса.

«Подобные измышления исключительно на совести авторов. Либо авторы невнимательно следят за российской позицией, либо намерено искажают. Наша страна на всех уровнях регулярно комментирует эту тему и по актуальным международным поводам, и по юбилейным датам, и в связи с развитием ситуации в регионе. Вы прекрасно знаете, и, я надеюсь, сербские СМИ точно знают, нашу позицию. Никаких изменений за прошедшие годы она не перетерпела», — заявила Захарова.

При этом дипломат напомнила очередной раз, что Москва выступает за достижение Белградом и Приштиной жизнеспособного и взаимоприемлемого решения на основе Резолюции СБ ООН 1244.

«Оно должно соответствовать международному праву, оно должно получить одобрение СБ ООН, так как речь идет об обеспечении международного мира и безопасности, и, действительно, мы неоднократно подчеркивали на всех уровнях, что мы согласимся с решением, которое устроит сербский народ», — подытожила Мария Захарова.