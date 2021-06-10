Лондон, , 18:57 — REGNUM Президент США Джо Байден не планирует переходить на повышенные тона и спорить с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном при обсуждении проблем в Северной Ирландии во время встречи в четверг, 10 июня, сообщает CNN со ссылкой на источники в администрации президента.

Однако Байден планирует затронуть данный вопрос и указать, что он внимательно следит за происходящим и ожидает разрешения конфликта.

«США не ведут данные переговоры и не планируют их начинать», — сообщили источники.

«Он не будет конфронтационным или состязательным, — отметили представители администрации отвечая на вопрос о планах Байдена обсудить данную проблему с Джонсоном. — Он пришел сюда не для того, чтобы читать лекции. Он пришел, чтобы передать то, во что верит и очень, очень искренне пожелать мира в Северной Ирландии».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Северной Ирландии вспыхнули беспорядки. 7 апреля в Белфасте протестующие забросали полицию бутылками с зажигательной смесью, подожгли автобус и напали на фотокорреспондента, который освещал протесты.

Премьер-министр ВеликобританииБорис Джонсон, комментируя происходящее, заявил, что единственный путь к преодолению разногласий «лежит через диалог, а не через насилие и преступность».

По данным телеканала, беспорядки произошли как в районе Шанкилл-роуд, где преимущественно живут лоялисты, выступающие за сохранение Северной Ирландии в составе Британии, и Спрингфилд-роуд, большинство жителей которой —ирландские националисты, ратующие за выход страны из состава Соединённого королевства.