Киев, , 17:41 — REGNUM Заявление президента РФ Владимира Путина о недопустимости вступления Украины в НАТО, поскольку это стало бы угрозой России — предсказуемы, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью УНИАН.

Подоляк «Прежде всего, нужно отметить, что все высказанные тезисы абсолютно предсказуемы и очевидны. Подобная риторика совершенно не отличается от того, что мы уже неоднократно слышали ранее».

Назвав слова Путина «своего рода превентивной пропагандистской накачкой внутреннего потребителя», украинский чиновник добавил:

«Если же всерьёз говорить об украинском обществе и западных странах, то понятно, что аргумент о подлётном времени ракет не может восприниматься вообще».

Кроме того, он выразил надежду на помощь НАТО в виде «дополнительных гарантий» — «исходя из практики последних лет (попытки Украины войти в альянс — прим. ИА REGNUM)».

Затем он отметил, что Россия имеет общие границы со странами НАТО, и что «угрозы нет», так почему нужно боятся Украины?

Подоляк «Так что опять же имеем дело со стереотипными мифами, которые превратились для части стран в навязчивые переживания».

Фрагмент из интервью президента РФ Владимира Путина на вышеуказанную тему: Путин рассказал, почему вхождение Украины в НАТО недопустимо

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