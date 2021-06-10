Киев, 10 июня 2021, 17:41 — REGNUM Заявление президента РФ Владимира Путина о недопустимости вступления Украины в НАТО, поскольку это стало бы угрозой России — предсказуемы, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью УНИАН.
Назвав слова Путина «своего рода превентивной пропагандистской накачкой внутреннего потребителя», украинский чиновник добавил:
Кроме того, он выразил надежду на помощь НАТО в виде «дополнительных гарантий» — «исходя из практики последних лет (попытки Украины войти в альянс — прим. ИА REGNUM)».
Затем он отметил, что Россия имеет общие границы со странами НАТО, и что «угрозы нет», так почему нужно боятся Украины?
Фрагмент из интервью президента РФ Владимира Путина на вышеуказанную тему: Путин рассказал, почему вхождение Украины в НАТО недопустимо
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