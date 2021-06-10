Париж, , 17:20 — REGNUM Прокуратура запросила суд дать 18 месяцев тюремного заключения Дамьену Тарелю, давшему публичную оплеуху президенту Франции Эммануэлю Макрону, сообщает 10 июня телеканал BFMTV.

По утверждению телеканала, по законодательству Франции за акт насилия в отношении представителя власти предусмотрено наказание до трёх лет лишения свободы и денежный штраф в €45 тыс.

Суд должен определиться с решением по этому делу не позднее вечера 10 июня.

Ранее Тарель заявил, что дал пощечину Макрону из-за того, что нынешний президент Франции олицетворяет собой «упадок страны».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон получил оплеуху во время своего визита в департамент Дром.

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