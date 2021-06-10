10 июня 2021 | Время чтения 2 мин

Монхцэцэг Буян-Эрдэнэ, , 20:14 — REGNUM Главная избирательная комиссия Монголии 10 июня огласила итоги выборов в президенты страны. По данным комиссии, на выборах председатель правящей Монгольской народной партии Ухнаагийн Хурэлсух одержал убедительную победу.

Монголия Иван Шилов © ИА REGNUM

На выборах, прошедших 9 июня, за Ухнаагийна Хурэлсуха отдали голоса 823,3 тысячи (76,6%) избирателей.

За бывшего главу оппозиционной Демократической партии Содномзундуйн Эрдэнэ проголосовало 246,6 тысячи, или 20,9% избирателей, за Дангаасурэнгийна Энхбата от Национальной трудовой партии, который получил более 75% голосов живущих за рубежом монголов, более 72,2 тысячи, или 20,9% граждан. Более 71 тысячи человек проголосовали «против всех».

Явка избирателей составила 59,35%. Отметим, нынешний президент Халтмаагийн Баттулга получил 50,8% голосов избирателей на выборах 2017 года.

Ухнаагийн Хурэлсух (сс) U.S. Department of State

Кто такой Ухнаагийн Хурэлсух?

Председатель правящей в Монголии партии Ухнаагийн Хурэлсух родился в 1968 году. Окончил Университет обороны Монголии в 1989 году по специализации политологии, изучал государственное управление в Институте государственного управления и развития менеджмента и права и в Национальном университете Монголии.

Служил в 152-й дивизии замполитом, в 1990 году после начала деполитизации армии ушел в отставку со службы, чтобы сохранить членство в партии.

В 2004—2006 годах возглавлял МЧС, с 2006 по 2008 год — министр юстиции, в 2014—2015 годах и в 2016—2017 годах — заместитель премьер-министра Монголии. С октября 2017 года по 21 января 2021 года занимал пост премьер-министра Монголии.

21 января 2021 года на фоне массовых протестов, связанных с недовольством граждан после инцидента в роддоме, правительство во главе с Ухнаагийном Хурэлсухом подало в отставку. Хотя Ухнаагийн Хурэлсух заявил, что уйдет в отставку, признав вину, наблюдатели отметили, что реальной причиной его отставки было «желание стать президентом».

Ухнаагийн Хурэлсух с президентом России Владимиром Путиным Kremlin.ru

Главные предвыборные обещания будущего президента Монголии

«Страна без коррупции». Ухнаагийн Хурэлсух обещал бороться с коррупцией, ужесточив наказание за взяточничество.

«Выгодный «Оюу толгой». «Оюу толгой» — это крупный инвестиционный проект страны. Ухнаагийн Хурэлсух обещал сотрудничать с парламентом и правительством страны с целью увеличения экономической пользы от договора по месторождению Оюу толгой, а также аннулировать «Дубайский договор».

Отметим, в апреле в Монголии начались переговоры между правительством и руководством компании «Рио Тинто». Монгольские власти пытаются увеличить экономическую выгоду от работы компании в стране. В обновленном технико-экономическом обосновании, представленном «Рио Тинто», предполагается, что правительство Монголии никогда не получит дивиденды и останется должно 22 млрд долларов. При этом компания «Оюу толгой» будет платить подоходный налог только в течение 4 лет. Перечисленные обстоятельства вызывают серьезные сомнения в экономической целесообразности сотрудничества, заявило правительство Монголии.

Здание правительства Монголии (сс) Brücke-Osteuropa

Правительство страны неоднократно заявляло, что в случае необходимости проект развития подземных горных работ на месторождении Оюу толгой будет остановлен. Месторождение Оюу толгой, находящееся в сомоне Ханбогд аймака Омноговь, было открыто в конце 50-х годов. Доказанные и вероятные запасы на весну 2007 года оценивались в 930 млн тонн руды с содержанием 0,5% меди и 0,36 г золота на тонну.

«Экспортёр электроэнергии». Ухнаагийн Хурэлсух обещал превратить страну в экспортера электроэнергии, поддерживать строительство тепловых электростанций Тавантолгой и Шивээ-Овоо и ГЭС Эрдэнэбурэн.