Таруса, Калужская область, 10 июня, 2021, 17:23 — ИА Регнум. В Калужской области создана особо охраняемая территория регионального значения «Тарусский луг» в рамках проекта «Сохранение биоразнообразия и развитие экологического туризма» нацпроекта «Экология». Об этом 10 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Особо охраняемая территория регионального значения «Тарусский луг»

Калужские и московские биологи несколько лет изучали природное разнообразие луга, который расположен на правом берегу реки Оки напротив города Таруса. Этот пойменный луг — одна из наиболее ценных с ботанической точки зрения территорий Калужской области. Его площадь — около 140 гектаров. Кроме луговых сообществ, отличающихся высоким флористическим разнообразием, здесь представлены прирусловые ивняки, растительные сообщества небольшого озера-старицы и опушечное разнотравье хвойно-широколиственного Страховского леса. По данным исследования 2020 года, на данной территории выявлен 31 вид растений, занесенных в Красную книгу области. Два из них — подмаренник трехтычинковый и серпуха венценосная — встречаются только здесь.

После получения Тарусой в 1776 году статуса уездного города Калужской губернии произошло масштабное строительство. Регулярный, высочайше «конфирмованный» в 1777 году план — является памятником русского градостроительного искусства. Он был составлен с учетом эстетической значимости видовой перспективы, открывающейся практически с любой точки города на «Тарусский луг».