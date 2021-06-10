10 июня 2021 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 20:16 — REGNUM Правительство США приняло более 180 тыс. мигрантов, пересекающих американо-мексиканскую границу в мае, сообщила 9 июня служба таможенного и пограничного контроля США (CBP). Огромная цифра указывает на масштабность миграционного кризиса в Штатах, который развивается на фоне того, как новый президента страны Джо Байдена, отменяет ряд антимиграционных законов, принятых экс-президентом Дональдом Трампом.

Нелегальные иммигранты Gémes SándorSzomSzed

Согласно данным CBP, 180 034 мигрантов пересекли границу. Для сравнения, в апреле число составляло 178 тыс., а в марте 173 тыс. — это самые высокие цифры за последние годы. Отметим, в мае 2020 года границу пересекли лишь 23 тыс. мигрантов.

Трамп и стена Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом число детей, в одиночку пересекающих границу, уменьшилось на 23%, но осталось по-прежнему высоким — к границе пришли 10 765 детей по сравнению с 13 940 детьми в апреле.

Администрация Байдена подверглась критике за то, как справляется с миграционным кризисом. Многие считают, что президент спровоцировал рост цифр тем, что отменил политику эпохи Трампа, в том числе решил не достраивать стену на границе и стал посылать беженцам из стран Латинской Америки радушные сигналы.

Вице-президента Камалу Харрис, которую Байден назначил ответственной за решение миграционного кризиса, особенно сильно ругают за то, что она до сих пор не посетила границу. Такое поведение указывает на попытки игнорировать происходящее. В свою очередь, Харрис продолжает заявлять журналистам, что она занимается решением коренных причин миграции, и для этого ей также не обязательно ехать на границу рядом с Мексикой, как и в Европу.

Камала Харрис harris.senate.gov

Интернет-пользователи бурно обсудили данную новость и высказали свои опасения по поводу происходящего.

«Я предполагаю, что демократы не смогут завоевать большинство в сенате на этих выборах. Просто из-за того, что они не могут остановить поток (иммигрантов) в эту страну. Цена и нанесенный ущерб заставит через какое-то время нас осознать пагубнейший эффект», — предсказывает lucky$376.

«На каждого мигранта примерно по $23 тыс. ежегодно. Возьмем 150 тыс. мигрантов в месяц, это 1,8 млн в год. Тогда получается $41,4 млрд в год. Возможно, больше. Звучит так, что стена и политика Трампа обошлась бы дешевле. А кто оплачивал счета, когда они оставались в Мексике? Мексика. Ребята, на следующем уроке: как много домов строят каждый год и почему в нашей стране дефицит жилья», — пишет NHFreedomPlease.

«180 тыс. равноценны среднему городку. Это эквивалентно чистому приросту американских граждан. Куда они денут всех этих людей?» — спрашивает PatrickHenry288 и получает ответ от johndoe381: «В подвал Байдена».

Джо Байден U.S. Department of Defence

«Демократы организовывают и спонсируют массовую нелегальную миграцию в США, что делает их врагами Штатов и американских граждан. Просто и понятно. Этого должно быть достаточно, чтобы армия взяла дело под контроль», — считает Badonk.

«Проблему будут игнорировать, а Харрис будет возиться со своими коренными причинами. Как насчет того, чтобы сначала разобраться непосредственно с проблемой. Тогда Харрис сможет опозориться на весь мир в свое удовольствие», — предлагает newsjet765.

«Будущие избиратели Байдена пересекают открытую границу. Их ждет бесплатная медицинская страховка и жилье», — пишет lucid101.

«Добро пожаловать в Америку Байдена! Он сказал им приехать! Сказал — сделал. К сожалению, это происходит за счет американских граждан! Последняя политика Америки в лучшем виде!» — отмечает ribsareclueless.

«Байден обеспечит экономическое развитие США за счет нелегальных иммигрантов, не имеющих документов, а также за счет наркоторговцев и картелей», — объясняет R.Feng.

«Штаты на границе должны сами закончить строительство стены, независимо от того, что говорит федеральное правительство. Их не остановят федеральные войска, пограничный патруль и другие правоохранительные органы. Только ФБР, находящееся под Байденом. Эти штаты должны сами обеспечить безопасность своих граждан и остановить это вторжение в нашу страну», — считает VetForFreedom.

Напомним, недавно губернатор штата Техас Грэг Эббот назвал безрассудным решение президента США Джо Байдена в спешке открыть границы, заранее не просчитав приток несопровождаемых несовершеннолетних, и понастроить центры, где дети спят в куче на полу.