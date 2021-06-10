Санкт-Петербург, 10 июня, 2021, 16:56 — ИА Регнум. Смольный смог договориться с UEFA по работе торговых объектов и организаций общественного питания в радиусе двух километров от места проведения чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) в Санкт-Петербурге. Таким образом запрет, который сулил бизнесу месяц простоя, был снят. Об этом 10 июня сообщили в пресс-службе комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Схема зоны, где представителям бизнеса нужно будет соблюдать условия UEFA

Напомним, согласно правилам проведения чемпионата Европы по футболу торговая деятельность на стадионах, в радиусе двух километров от них, а также в других местах проведения чемпионата ограничивается в дни проведения матчей и предшествующий им день. Ограничения распространяются только на торговые объекты и организации общественного питания, не затрагивая другие сферы бизнеса. Поскольку матчи Евро-2020 в Петербурге намечены на 12, 14, 16, 18, 21, 23 июня и 2 июля 2021 года, над предпринимателями нависла угроза простоя.

Чтобы не допустить крах бизнеса, Смольный подготовил перечень торговых объектов, расположенных в радиусе двух километров вокруг стадиона «Газпром Арена» и других местах проведения чемпионата, для согласования его с UEFA. Всего в список вошли 297 стационарных и 150 нестационарных торговых объектов.

«Правительством Санкт-Петербурга совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации и АО «Корпорация «МСП» достигнута договоренность с UEFA о возможности торговли в нестационарных торговых объектах продуктами питания навынос без брендирования и какого-либо ассоциирования с чемпионатом Европы по футболу, а также обслуживание посетителей на летних террасах, выносных столиках и летних кафе», — отметили в комитете.