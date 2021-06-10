10 июня 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о намерении Украины подать иски против Газпрома, если транзит газа через территорию страны остановится.

Оксана Переможенко, , 20:29 — REGNUM Украина подаст иски против Газпрома, если транзит газа через территорию страны остановится, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Глава украинского правительства напомнил, что, согласно действующему контракту, Россия обязана ежегодно прокачивать не менее 40 млрд кубометров газа через Украину до 2024 года.

Газ. Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы снова пойдем в арбитраж и снова будем побеждать», — пообещал Шмыгаль на случай, если РФ нарушит свои обязательства.

По его оценке, сумма требований может составлять $7,2 млрд, кроме того, Украина может вернуться к ранее отозванным искам на сумму $12,2 млрд.

Читайте также: Шмыгаль: Украина может подать новые иски против Газпрома

Новость в социальной сети Facebook обсудили зрители канала «112 Украина». Комментирующие указали на то, что если власть Украины будет себя «нормально вести», то украинская ГТС может быть загружена «по полной». Иные указали на то, что срок действия нынешнего контракта с российской стороной еще не истек, отметив, что заявление украинского премьер-министра преждевременно. Также некоторые указали, что транзит газа важен для тех, кто на Украине имеет с него выгоду и не хочет ее лишаться.

Денис Анатольевич Шмыгаль Kmu.gov.ua

«Значит, дешевый российский газ для населения — нельзя, вакцину, чтобы люди не умирали, — нельзя, а за транзит готовы удавиться?! Карманы опустеют без грабежа и накруток?» — задалась вопросом Ира Б.

«Его читать в школе не научили или уши заложило? Не успела Россия заявить, что по договору 2019 года будет прокачивать установленный объем, как этот стал кричать о суде за отказ от транзита. Тебе же сказали, что договор будут выполнять! Лишь бы тявкнуть, попробуй что-нибудь сделать после 2024 года!» — отреагировала Alla M.

«Как они уже надоели, то угрожают, то обвиняют, то просят», — отметила Даша З.

«Недавно кричали, что нужно избавиться от всего российского, а теперь, оказывается, нужны деньги от России!!! Понять сложно, чего хотят», — написала Нина Ч.

«Да закончится срок действия договора — заключат новый. Надеемся, что в то время шмыгалей там всяких у власти уже не будет. И будет народу Украины счастье», — пишет Алла К.

«Санкции против Меркель, негодяйка, газ «агрессорский» забирает», — иронизирует Валентина Т.

«Имейте ум, уважаемые. Если будете иметь, то и наша газотранспортная система, и «Северный поток» будут загружены полностью», — добавил Валерий Г.

«Народу дешёвый газ нужен, а не чванства тупой власти и иски в судах», — отметил Юрий Т.

Газовая плита Nao24.ru

«Так до конца контракта еще 3 года. Чего бежать впереди дыма?» — не понимает Вера П.

«Газпром сразу же «испугался» и увеличил прокачку газа в 10 раз», — написала Галина Т.

«Так до конца 2023-го будут прокачивать. Пока СП-2 выйдет на проектную мощность, пока все успокоятся. А 1 января 2024-го будет остаточне прощавай («окончательное прощай — слова, которые любил повторять в адрес России бывший президент Украины Петр Порошенко. — О. П.)», — подытожил Вячеслав Ш.

Читайте также: «Профукал Киев геополитический статус транзитера газа! Довыпендривались!»