Москва, , 16:48 — REGNUM Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Ухнаагийн Хурэлсуху, одержавшему победу на выборах президента Монголии, сообщает 10 июня пресс-служба Кремля.

Напомним, Ухнаагийн Хурэлсух являлся кандидатом на пост главы государства от правящей Монгольской народной партии.

«Итоги голосования в полной мере подтвердили Ваш высокий политический авторитет. Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему упрочению отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими государствами», — указано в тексте поздравительной телеграммы, направленной Путиным избранному президенту Монголии.

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