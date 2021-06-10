Москва, , 16:42 — REGNUM Госдума обсудит уголовное наказание за участие в деятельности иностранных неправительственных организациях (НПО) на территории России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня, соответствующая поправка поступила на обсуждение профильного комитета Госдумы ко второму чтению.

В редакции первого чтения предполагалось, что за организацию или участие в деятельности иностранных нежелательных НПО и за рубежом.

Кроме того, еще одна поправка предполагает до пяти лет лишения свободы за финансирование деятельности в РФ нежелательной иностранной или международной неправительственной организации (НПО).

Госдума на заседании 18 мая в первом чтении приняла законопроект, уточняющий ответственность за участие деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России.

Исключается административная преюдиция как обязательное условие наступления уголовной ответственности за совершение указанного деяния.

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