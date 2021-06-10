Париж, , 16:39 — REGNUM Причиной оплеухи, которую получил президент Франции Эммануэль Макрон в департаменте Дром, является то, что он стал «воплощением упадка страны».

Так пояснил суду свой поступок Дамьен Тарель, публично давший Макрону пощечину.

Об этом сообщает 10 июня телеканал BFMTV.

Мужчина, ударивший президента Франции по лицу, заявил в суде, что, по его мнению, Эммануэль Макрон олицетворяет собой «упадок страны», сообщает телеканал BFMTV.

«Я считаю, что Макрон олицетворяет упадок нашей страны», — цитирует телеканал слова Дамьена Тареля.

«Я думаю, многие чувствуют эту несправедливость. Я не хотел бы судить нашу демократию, но думаю, что он не был избран всем французским обществом», — пояснил Тарель.

При этом он рассказал, что сначала хотел бросить в Макрона торт или яйцо, по передумал.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня во время визита в департамент Дром на юго-востоке Франции Макрон подошел к людям, стоявшим за ограждением, чтобы поприветствовать их. Один из мужчин дал пощечину президенту, после чего был задержан охраной вместе с еще одним мужчиной, снимавшим этот инцидент.

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