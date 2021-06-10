Бишкек, , 16:37 — REGNUM Выступая перед представителями союза торговых и промышленных палат и бирж Турции, президент Садыр Жапаров призвал турецких бизнесменов открывать совместные предприятия в Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства сегодня, 10 июня.

«Отныне министры в Киргизии сами будут ходить за инвесторами, а не наоборот. Инвесторы — это мотор для экономики любой страны, и все это должны понимать и следовать этому принципу», — заявил он.

По словам Жапарова, киргизские власти заинтересованы в привлечении инвестиций, технологий и менеджмента турецких компаний.

Он также отметил, что Киргизия готова предоставить «окно» для свободного доступа турецких бизнесменов в страны Евразийского экономического союза и на рынки Китая.