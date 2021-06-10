Тверь, 10 июня, 2021, 16:35 — ИА Регнум. В Тверской области в 2020 году государственную поддержку получили более семи тысяч компаний малого и среднего бизнеса. Ход реализации в регионе национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства и планы по развитию мер господдержки бизнеса обсуждались 10 июня на заседании правительства Тверской области под председательством губернатора Игоря Рудени, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«В прошедшем году малый и средний бизнес получил беспрецедентные меры государственной поддержки. Во многом благодаря решениям президента и Правительства Российской Федерации, а также дополнительным мерам со стороны правительства Тверской области была обеспечена стабильная деятельность предприятий, сохранение рабочих мест. Тверские предприниматели подтвердили свою позитивную деловую репутацию и социальную ответственность», — отметил Игорь Руденя.

В 2020 году мерами государственной поддержки сумели воспользоваться в общей сложности более семи тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства Тверской области. Так, Фондом содействия предпринимательству Тверской области малому и среднему бизнесу в 2020 году был предоставлен 341 заём на общую сумму 590 млн рублей. В 2019 году было выделено, для сравнения, 218 займов на сумму 335,7 млн рублей, в 2018 году — 135 займов на сумму 209,9 млн рублей. С 2020 года по настоящее время фондом одобрено 92 поручительства, привлечено свыше 2 млрд рублей средств коммерческих банков.

Также в 2020 году была введена новая мера поддержки — льготные займы по программе «Оборотный капитал». На сегодня Фондом развития промышленности Тверской области предприятиям одобрено 23 займа на сумму почти 400 млн рублей.

В торговых центрах для 250 арендаторов была снижена арендная плата благодаря введенному субсидированию части налога на имущество владельцам ТЦ. В сфере туризма поддержка оказывалась организаторам турпоездок школьников по Тверской области, гостиничному бизнесу. По 34 видам экономической деятельности снижены налоговые ставки при применении упрощенной системы налогообложения, что обеспечило стабильную работу более 5300 организациям. Для самозанятых введен «Налог на профессиональный доход» для открытого ведения бизнеса и получения мер господдержки. Всего в регионе зарегистрировано 11 024 самозанятых граждан.

В настоящее время, по поручению губернатора, тверским предпринимателям оказываются и нефинансовые меры поддержки, в том числе — содействие в продвижении продукции на внешние рынки, в сертификации продукции и регистрации торговой марки, патентовании изобретений, организация выставочной деятельности, обучающих мероприятий и рекламных кампаний. В 2020 году более 100 предприятий приняли участие в международных и межрегиональных выставках, более 80 — получили поддержку в размещении продукции на международных и российских маркетплейсах, более 350 — помощь в продвижении продукции.

В 2021 году объемы поддержки малого и среднего бизнеса снижать не планируется. На федеральном уровне президентом Владимиром Путиным заявлен комплекс дополнительных мер поддержки бизнеса, включая новые механизмы кредитования и финансовые инструменты, оптимизацию налогового и антимонопольного администрирования. В Тверской области в 2021 году также введены новые меры для предприятий лесопромышленного комплекса. В частности, компаниям лесоперерабатывающего комплекса будут предоставляться субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, на реализацию инвестиционных проектов по глубокой переработке древесины.

В Тверской области на данный момент работает свыше 44 тыс. малых и средних предприятий, в малом и среднем бизнесе занято около 168 тысяч жителей, в структуре валового регионального продукта сектор МСП составляет порядка 30,5%.