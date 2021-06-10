Бишкек, , 16:33 — REGNUM На содержание руководства Национального банка уходит слишком много денег — в 2020 году на их зарплаты и вознаграждения потратили около 28 млн сомов (более 23,8 млн рублей). Об этом заявил депутат Самат Ибраев на заседании парламента Киргизии сегодня, 10 июня.

«И это без учета расходов на международные перелеты, на командировочные, на служебный транспорт, на личных водителей и на отдых членов правления и их семей», — добавил народный избранник.

По его словам, содержание каждого члена правления Нацбанка ежегодно обходится почти в 333 тысячи сомов (284 тысячи рублей), а председателя Толкунбека Абдыгулова — в 400 тысяч сомов (341 тысячу рублей).

«Сюда надо добавить возможность получения главой Национального банка льготного кредита под 2% — 5% годовых. Все помнят скандал, разгоревшийся после того, как члены правления пытались списать Абдыгулову многомиллионный кредит», — подчеркнул парламентарий.

Также депутат выразил недовольство качеством работы председателя Нацбанка, отметив, что Толкунбек Абдыгулов не допускает на финансовый рынок Киргизии опытные компании, но при этом разрешает фирмам с сомнительной репутацией реализовывать свои проекты.

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