Москва, 10 июня 2021, 16:42 — REGNUM В МИД РФ был вызван временный поверенных в делах Украины в России Василий Покотило, сообщила 10 июня журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, представителя Украины вызвали в связи с провокациями украинских радикалов, направленных против российских дипломатов.
Напомним, ранее представители неонацистской организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не позволили работникам консульства России во Львове возложить цветы к памятнику Александру Пушкину. Более того, радикалы пообещали добиться сноса самого памятника.
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