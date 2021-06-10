Москва, , 16:42 — REGNUM В МИД РФ был вызван временный поверенных в делах Украины в России Василий Покотило, сообщила 10 июня журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, представителя Украины вызвали в связи с провокациями украинских радикалов, направленных против российских дипломатов.

Захарова «Ему был заявлен решительный протест по поводу очередного нарушения Киевом своих обязательств по Венским конвенциям 1961 и 1963 гг. В очередной раз мы потребовали от украинской стороны принять все необходимые меры по недопущению подобных провокаций, обеспечить условия для нормальной работы и неприкосновенности посольства и генконсульства России на Украине…»

Напомним, ранее представители неонацистской организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не позволили работникам консульства России во Львове возложить цветы к памятнику Александру Пушкину. Более того, радикалы пообещали добиться сноса самого памятника.

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