Москва, , 16:22 — REGNUM Российский истребитель Су-35 перехватил стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США над водами Тихого океана, сообщает 10 июня отдел информобеспечения Тихоокеанского флота.

«Десятого июня 2021 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Тихого океана была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель», — указано в сообщении.

Для идентификации воздушного объекта и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель Су-35 из состава дежурных сил ПВО Тихоокеанского флота.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Тихого океана. После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», — сообщают российские военные.

Нарушения государственной границы России допущено не было.

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