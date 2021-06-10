Вильнюс, , 16:10 — REGNUM Парламент Литвы одобрил законопроекты об упрощении регистрации и трудоустройства мигрантов из Белоруссии. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявила министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте журналистам.

По ее словам, новые правила в стране будут действовать с 15 июня. Армонайте добавила, что они будут заключаться в том, что граждане Белоруссии, которые переедут в Литву по трудовым визам, смогут сразу подавать документы на вид на жительство.

При этом, литовские чиновники не будут оценивать их квалификацию и опыт при решении о выдаче вида на жительство. Члены семей данной категории иммигрантов также будут иметь право работать в Литве и получать вид на жительство.

Министр также сообщила, что в настоящее время более сорока белорусских компаний в настоящее время переводят свой бизнес в Литву.