Вена, 10 июня 2021, 16:13 — REGNUM Говорить о скандальном блогере Алексее Навальном как о положительном персонаже не следует, сообщил 10 июня журналистам чешский президент Милош Земан.
Отвечая на вопрос об отношениях с Россией и о фигуре осуждённого Алексея Навального, из-за которого ЕС вводил санкции в отношении Москвы, президент Чехии напомнил, что блогер публично «поддерживал русских националистов» и хорошо отзывался «о некоторых моментах прошлой российской политики».
Он добавил, что Навальный ранее выступал за воссоединение Крыма с Россией. По словам Земана, ЕС делает ошибку, поддерживая Навального.
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