Киев, , 16:03 — REGNUM Информация, которую распространил ряд украинских СМИ, о принудительном приводе бывшего президента Украины Петра Порошенко на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) по делу о контрабанде картин известных художников не соответствует действительности. Об этом 10 июня заявили в партии «Европейская солидарность».

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В заявлении политического объединения в соцсети Facebook отмечается, что это «фейковая кампания со стороны власти Украины». В этой связи «Европейская солидарность» призвала центр противодействия дезинформации при СНБО Украины провести расследование и принять меры для предупреждения появления подобной информации в будущем.

Напомним, ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что Печерский районный суд Киева 4 июня принял решение о принудительном приводе бывшего президента Украины, народного депутата от «Европейской солидарности» Петра Порошенко на допрос 10 июня. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство Государственного бюро расследований.

Ранее по теме: Порошенко вызвали на допрос в ГБР по делу о контрабанде картинКак сообщало ИА REGNUM, уголовное производство по подозрению в незаконном перемещении через государственную границу 43 картин было открыто весной 2020 года. Речь идёт о работах Ивана Айвазовского, Льва Лагорио, Вильгельма Котарбинского, Василия Тропинина, Василия Хмелюка и Ильи Репина. Пётр Порошенко заявлял, что картины были куплены и законно ввезены в Украину в 2012 году.

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