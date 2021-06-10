Москва, , 16:03 — REGNUM Переговоры министров иностранных дел России и Белоруссии Сергея Лаврова и Владимира Макея пройдут в Москве 17 и 18 июня. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила 10 июня на брифинге.

Макей посетит Москву с рабочим визитом по приглашению своего российского коллеги. Главы дипломатий обсудят широкий круг актуальных вопросов сотрудничества РФ и Белоруссии и международной повестки дня.

В повестку встречи включена ситуация с задержанием в Минске российской гражданки Софии Сапеги. Министры обменяются мнениями в том числе по противодействию иностранному вмешательству во внутренние дела суверенных государств, добавила дипломат.

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