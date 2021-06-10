Москва, , 15:54 — REGNUM Депутат должен получать негативные отзывы, если он не выполняет свою предвыборную программу, отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак во время рабочей поездки в Башкирию 10 июня. Эту функцию можно добавить в партийное приложение «Вверх», которое можно также использовать для публикации отчетов депутатов.

«Нужно, чтобы была возможность эти отчеты выкладывать прямо в приложение. О своей работе — не о выполнении наказов, а о выполнении программы, с которой он шел на выборы пять лет назад, либо что он сделал за год в рамках выполнения программы. Это можно было бы предусмотреть», — сказал Андрей Турчак.

Кроме того, команды активистов, которые формируются в приложении «Вверх», могут получить право участвовать в конкурсе первичных отделений «Единой России» и получать партийные гранты на реализацию своих инициатив. Сейчас они не вправе подавать заявки: часто в них состоят люди из разных отделений партии, что не отвечает правилам конкурса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты «Единой России» всех уровней отчитываются о выполнении предвыборных программ до 10 июля, заявил ранее Андрей Турчак. Это уже сделала депутат Госдумы от Башкирии Рима Баталова. 9 июня Председатель партии Дмитрий Медведев рассказал об итогах работы «Единой России» за пять лет. Он отметил, что предвыборная Программа, c которой партия шла на выборы в 2016 году выполнена. Она выдержала проверку на прочность и оставалась актуальной последние пять лет. По мнению Председателя «Единой России», у партии есть все для уверенной победы на предстоящих выборах в Госдуму.