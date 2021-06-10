Тбилиси, , 15:49 — REGNUM В Грузию 10 июня с официальным визитом прибыл президент Литвы Гитанас Науседа. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, высокого гостя встречали в аэропорту Тбилиси. В церемонии встречи участвовали министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, а также сотрудники администрации грузинского президента.

Ранее в пресс-службе литовского президента сообщили, что визит Науседа в Грузию продлится до 12 июня. Целью визита является «выражение солидарности стремлению Грузии к евроатлантической интеграции».

В ходе визита литовский лидер встретится президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром страны Ираклием Гарибашвили и патриархом Грузинской православной церкви Илиёй Вторым.

Это первый визит Науседа в Грузию в качестве президента Литвы.

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