Вена, , 15:43 — REGNUM Попытки оттолкнуть Россию от Европы являются непродуктивными и мешают двусторонним переговорам. Об этом 10 июня заявил президент Чехии Милош Земан на пресс-конфренции по итогам состоявшейся в Вене встречи со своим австрийским коллегой Александром Ван дер Белленом.

Как отметил Земан, он очень ценит взвешенную позицию президента Австрии по отношению к России и к нежеланию возрождения духа холодной войны.

«Я полностью согласен с вашим мнением, что Россия — это часть Европы. Непродуктивно отталкивать Россию от Европы и мешать двусторонним переговорам», — добавил президент Чехии.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что урегулирования отношений между Чехией и Россией в ближайшее время не ожидается.