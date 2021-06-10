Варшава, , 15:35 — REGNUM Несмотря на то, что Дания отозвала разрешение на строительство польско-датско-норвежского газопровода Baltic Pipe, Варшава не перенесла планируемые сроки сдачи объекта в эксплуатацию. Об этом заявил уполномоченный правительства Польши по энергетической инфраструктуре Петр Наимский в эфире Polskie Radio 24.

По его словам, ситуация с разрешением по датской стороне выглядят не так плохо, как это преподносят некоторые аналитики, политики и СМИ.

«Проблемы, на которые обратила внимание датская сторона, связаны с экологией. Их нужно решить, и они вполне решаемы. Так что, планируемые сроки сдачи проекта не изменились — это 1 октября следующего года», — заявил Наимский.

Как сообщало ИА REGNUM, разрешение на строительство польско-датско-норвежского газопровода Baltic Pipe, которое было выдано управлением по охране окружающей среды Дании, отозвано датским апелляционным советом по вопросам окружающей среды и пищевых продуктов. Оно было принято из-за того, что агентство по охране окружающей среды недостаточным образом изучило вопрос о защите дикой природы при прокладке трубопровода. При этом результате этого отзыва ведущиеся работы по строительству будут приостановлены.