Белград, , 15:38 — REGNUM Переговоры с премьер-министром Косово Альбином Курти, запланированные в Брюсселе 15 июня, будут сложными. Об этом президент Сербии Александр Вучич заявил 10 июня журналистам в городе Ягодина.

По его словам, представители Приштины едут в Брюссель ради собственного шоу, тогда как Сербия намерена быть ответственной, серьёзной и приверженной диалогу. Результат матча, добавил он, выводится на табло не до игры, а после.

«Будут ли эти переговоры в Брюсселе простыми? Конечно, нет», — заявил Вучич.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня Вучич и Курти встретятся для переговоров в Брюсселе, при этом Приштина рассчитывает на соглашение о «взаимном признании в существующих границах».

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