Бали, Индонезия, , 15:26 — REGNUM Губернатор острова Бали запросил у президента Индонезии Джоко Видодо дополнительно три миллиона доз вакцины против коронавируса, чтобы вакцинация могла быть завершена к июлю 2021 года, сообщает Antara.

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«Бали необходимо шесть миллионов доз вакцины, чтобы привить три миллиона человек или 70% от общей численности населения острова с целью достижения общественного иммунитета», — заявил губернатор Бали Вайан Костер.

Программа вакцинации на Бали достигла 44,18%.

Как сообщало ИА REGNUM, министр торговли Индонезии выразил надежду, что Индонезия сможем пригласить всех российских туристов на Бали до конца лета.

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