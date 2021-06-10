Минск, , 15:32 — REGNUM В случае принятия Евросоюзом нового пакета санкций в отношении Минска, Россия не бросит Белоруссию. Об этом 10 июня заявил журналистам посол РФ в Белоруссии Евгений Лукьянов.

«Белоруссию мы не бросим. Мы понимаем традиционную структуру экономики Белоруссии, которая ориентирована на экспорт», — сказал он.

Также Лукьянов добавил, что санкции ЕС носят такой точечный характер для того, чтобы подорвать эту часть экспортной активности Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в Минске Евгений Лукьянов заявил, что интеграция России и Белоруссии в рамках Союзного государства не предполагает поглощения одной экономики другой.