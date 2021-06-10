Москва, 10 июня 2021, 15:20 — REGNUM Заявления Киева о наличии российских солдат в Донбассе являются бредом, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашевич заявил, что власти стран Евросоюза «прохладно относятся» к ультимативным требованиям Киева скорейшего предоставления членства в НАТО для Украины.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский ультимативно требует скорейшего предоставления членства в Североатлантическом альянсе, чтобы «официализировать защиту своей территории с такой вот маниакальной идеей насчет агрессии России».