Москва, , 15:20 — REGNUM Заявления Киева о наличии российских солдат в Донбассе являются бредом, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Нас обвиняют — расхожий тезис здесь, в ОБСЕ, — что в Донбассе российские солдаты, военные вместе с донбассцами воюют против вооруженных сил Украины. Бред! Даже ОБСЕ не подтверждает: ни СММ, никто. Российских войск нет», — сказал он в интервью РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашевич заявил, что власти стран Евросоюза «прохладно относятся» к ультимативным требованиям Киева скорейшего предоставления членства в НАТО для Украины.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский ультимативно требует скорейшего предоставления членства в Североатлантическом альянсе, чтобы «официализировать защиту своей территории с такой вот маниакальной идеей насчет агрессии России».