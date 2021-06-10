Тольятти, Самарская область, 10 июня, 2021, 15:21 — ИА Регнум. В сети появились снимки закамуфлированного прототипа обновленного универсала Lada Vesta. Снимки будущей новинки размещены на сайте Carsweek.

Carsweek Lada Vesta

Машину удалось снять, когда она ехала по одной из тольяттинских дорог. Исходя из полученных снимков можно сказать о том, что у модернизированного авто появилась новая световая оптика.

Также известно, что внутри машины имеется планшет информационно-развлекательной системы, расположенный по вертикали.

Ожидается, что в моторной линейке универсала будут три отечественных бензиновых атмосферных «движка» объёмом 1,6 и 1,8 литра, которые выдают соответственно 106 и 122 л. с. Также возможна версия автомобиля с французским агрегатом объёмом 1,6 литра и производительностью 113 л. с.

Выход на рынок обновленной Lada Vesta намечен на следующий год.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ планирует представить четыре новых модели автомобилей LADA на базе «тележки» CMF-B до 2025 года.

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