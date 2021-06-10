Варшава, , 15:15 — REGNUM Польша не оставит своих соотечественников в Белоруссии в беде. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау 9 июня в интервью Polskie Radio.

«Они (соотечественники) все обязательно выйдут на свободу и включатся в общенациональный белорусский дискурс, как обустроить демократическую Белоруссию в соответствии с принципами соблюдения прав человека и верховенства закона», — сказал дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд активистов Союза поляков Белоруссии были задержаны в апреле текущего года. Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении председателя Союза поляков Белоруссии Анжелики Борис, а также активистов этой организации — Анджея Почобута, Ирены Бернацкой, Марии Тишковской и Анны Панишевой. Они подозреваются в разжигании национальной и религиозной вражды.

По версии белорусской стороны, причиной обвинений послужило то, что подозреваемые могут быть причастны к организации ряда мероприятий в Белоруссии, посвященных «проклятым солдатам» — польским бандформированиям, которые после Великой Отечественной войны были причастны к этническим чисткам белорусов. По версии Варшавы, задержания являются «репрессиями против польского национального меньшинства в Белоруссии».

Позже трое активистов польской диаспоры в Белоруссии были освобождены из-под стражи и доставлены в Польшу, однако глава Союза поляков Белоруссии Анжелика Борис и активист организации — журналист Анджей Почобут всё еще находятся в Белоруссии под стражей.