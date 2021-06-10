10 июня 2021 | Время чтения 4 мин

Турция занимает третье место после Ирана и Афганистана среди стран с наибольшим объемом изъятий героина в мире.

Ариф Асалыоглу, , 15:46 — REGNUM В отчете, опубликованном ООН, отмечается, что Турция занимает третье место после Ирана и Афганистана среди стран с наибольшим объемом изъятий героина в мире. В этом же отчете говорится о том, что контрабанда наркотиков в Турции осуществляется под видом законной торговли. Подчеркивается, что даже во время пандемии коронавируса этот маршрут из Афганистана, проходящий через Турцию и Балканы в Европу, не прекращал свое функционирование. В докладах также отмечается, что в последнее время в Турции увеличилось употребление кокаина.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Появились утверждения относительно того, что употребление кокаина увеличилось в большей степени благодаря «новым» консервативным богатым людям.

Председатель Платформы по борьбе с наркотиками и зависимостью Ясемин Оней Джанкуртаран отметила следующее: «В последние годы в Турции появился новый сегмент состоятельных людей. Некоторые из них называют себя консерваторами. Конечно, с появлением у людей денег, со временем их вкусы и образ жизни могут претерпевать некоторые изменения. Кокаин известен как наркотик для богатых. По мере того как увеличивалось число людей, которые могут себе это позволить, с увеличением числа недавно разбогатевших увеличилось и количество ввозимого в Турцию кокаина».

Лидер организованной преступной группировки Седат Пекер в опубликованных им видеороликах сделал несколько заявлений о контрабанде кокаина в Турцию из стран Латинской Америки, таких как Колумбия, Венесуэла и Панама. По утверждению Пекера, кокаин, доставляемый в Турцию либо в сирийский порт Латакия, также доставляется в страну или на Ближний Восток через частные яхты. Утверждения о том, что Турция является одним из направлений торговли кокаином, базирующихся в Латинской Америке, также отражены в докладах Главного управления безопасности.

Седат Пекер Цитата из видео на YouTube

Эти события стали одной из самых обсуждаемых тем в социальных сетях.

Журналист и продюсер телевидения Мердан Янардаг публикует следующие твиты по данной теме:

@merdanyanardag: «Этот вопрос импорта сыра из Венесуэлы очень важен. Потому что разбирающиеся в этой теме знают, что торговцев наркотиками в мире называют «порошочниками» или «сыроделами». Происходят странные вещи, как будто нарушились все принципы…»

@merdanyanardag: «Потому что торговля наркотиками обычно осуществляется в банках для сыра, в мешках с мукой, сахарным песком или удобрениями. К примеру, кокаин, обнаруженный на судне, прибывшем в Турцию из Колумбии, находился в пакетах с удобрениями».

Пользователь с ником Атлас Али высказывается в поддержку этого комментария:

@RumiAli23710816: «Народ уже все понял, не позволяйте подтрунивать над умственными способностями людей».

Журналист и продюсер телепрограмм Эркам Туфан комментирует утверждения Пекера о том, что сын бывшего премьер-министра Бинали Йылдырыма занимался торговлей сыром и что он взял с собой партию масок:

@erkamtufan: «Бывший премьер-министр Бинали Йылдырым в некотором смысле подтвердил заявления Седата Пекера. Однако он утверждает, что его сын Эркам Йылдырым привез в Венесуэлу «упаковки с тестами и маски». В то время как число случаев заражения COVID-19 в Венесуэле составляло около 300 в день. В Турции в тот период отмечалось 60 тысяч заражений в день. То есть в этой стране не было чрезвычайной ситуации. Также неизвестно, для кого предназначался этот заказ. Странно, не правда ли?».

Турецкий сотрудник Бельгийской комиссии по мониторингу соблюдения прав человека публикует следующий комментарий в поддержку этого сообщения:

@BELGIANHRMC: «Венесуэльский журналист Роберто Дениз отмечает: «Я не помню, чтобы из Турции были поставки масок». В этот же период в Турцию 4−5 раз приезжал разыскиваемый за незаконный оборот наркотиков венесуэльский министр Тарек эль-Айссами. Торговля кокаином осуществляется под видом торговли сыром. Вы удивлены?»

Пользователь по имени Сельман публикует следующую информацию с указанием источника:

@Deox__: «В Буэнавентуре было изъято 4,9 тонны кокаина, предназначенного для отправки в Турцию на сумму около 265 миллионов долларов! Турция находится под большой угрозой с точки зрения незаконного оборота и употребления наркотиков. Продолжайте борьбу с торговцами ядом!»

@Deox__: «Буквально на прошлой неделе на судне, направлявшемся из Панамы в Мерсин, было изъято 616 упаковок кокаина! Турция находится под большой угрозой с точки зрения незаконного оборота и употребления наркотиков».

Наркотики U.S. Coast Guard

Руководитель департамента по связям с общественностью при президенте Турции Фахреттин Алтун ответил на эти обвинения со своего аккаунта:

@fahrettinaltun: «Разыгрывается очередной спектакль. Это грязная игра. Вдобавок такая дешевая. Мерзкая уловка. Мы постараемся привлечь к ответственности все внутренние и внешние элементы, задействованные в этом заговоре. Турция уже не такая, как прежде!»

Ученый Эмре Оздемир отвечает на вышеуказанное заявление о заговоре следующим образом:

@emre1ozde: «Сокрытие преступления по убийству девушки-журналиста, закрывать глаза на торговлю кокаином, оседание мафии в марине Бодрума, поставки наркотиков из Венесуэлы и многое, многое другое. Как раз как в старые времена в Турции!»

Berly Chain публикует сообщение в поддержку этого комментария:

@BerlyChain: «Для меня не было логичным связывать все с Катаром как финансовым источником грязных дел Эрдогана. Военные и военизированные формирования за пределами Турции финансируются за счет торговли наркотиками. Очевидно, что это набирает обороты, в особенности после 2015−2016 гг. Мы стали одним из центров распространения кокаина!»