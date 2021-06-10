Тбилиси, , 15:12 — REGNUM Епископ Бодбийский Грузинской православной церкви (ГПЦ) Иаков (Якобашвили) критически высказался в отношении бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахарии. Об этом 10 июня сообщает «Общественное телевидение».

Представитель ГПЦ прокомментировал возвращение Гахарии в политику и создание им партии «За Грузию».

«Человек, который был министром внутренних дел, затем премьер-министром и напрямую вмешивался в дела церкви, не знаю, как он должен вернуться», — сказал епископ Иаков.

Он считает, что сторонники правящей партии «Грузинская мечта» не будут поддерживать покинувшего эту партию бывшего главу правительства. Священник также обвинил его в том, что в стране разразился экономический кризис.

«Хотите снова локдаун? … Его называли «кризисный менеджер». Говорю вам, что он «крисиз-мейкер», а не «кризис-менеджер», — заявил священнослужитель.

Напомним, Гахария ушёл в отставку 18 февраля, заявив, что таким образом он выступает против ареста лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелии, которого обвиняют в организации в июне 2019 года беспорядков в Тбилиси. Это было во время обострения противостояния между властями и оппозицией в ходе разразившегося политического кризиса. В конце мая Гахария основал партию «За Грузию».

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