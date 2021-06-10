Варшава, , 15:07 — REGNUM Польский журналист, который ранее был заподозрен в шпионаже в пользу России, не стал признавать свою вину. Об этом 10 июня заявил журналистам пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

«Януш Н. не признал свою вину», — сказал он, добавив, что в ходе следствия «дал показания и пояснения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что гражданин Польши Януш Н. был задержан сотрудниками Агентства внутренней безопасности страны по обвинению в шпионаже в пользу России.