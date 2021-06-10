Москва, , 15:04 — REGNUM Причиной смерти депутата Госдумы от «Единой России» Ларисы Шойгу стал инсульт, вызванный коронавирусом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня, об этом заявила депутат Госдумы Лариса Кармазина («Единая Россия»).

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На 69-м году жизни скончалась сестра главы Минобороны депутат Госдумы Лариса Шойгу, она представляла в Госдуме Туву, Хакасию и Красноярский край, являлась зампредседателя комитета Госдумы по контролю и регламенту.

Ранее сообщилось, что от коронавируса скончались три депутата Госдумы: от КПРФ Ваха Агаев и Валентин Шурчанов и от «Единой России» Николай Антошкин.

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