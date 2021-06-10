Москва, , 15:03 — REGNUM Объем финансовых активов в мире бьет очередной максимум в основном из-за массивных денежных вливаний со стороны крупнейших экономик, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры математических методов в экономике РЭУ им. Г.В. Плеханова, д. э. н Никита Моисеев.

«США стали лидирующей страной по финансовой поддержке экономики, введя в оборот дополнительные $2,5 трлн. Европейские и азиатские страны также активно использовали монетарные меры поддержки экономической активности.

Таким образом, центральные банки сами себя загнали в ловушку, поскольку денежные вливания уже спровоцировали усиление инфляционного давления (что призывает ЦБ к увеличению ключевых ставок).

При этом производство еще не до конца оправилось от перенесенного шока, и повышение ставки может отрицательно сказаться на динамике восстановления экономики.

Вряд ли центральные банки будут стремительно ужесточать монетарную политику, вследствие чего, инфляция, существенно выше целевого уровня, станет на достаточно продолжительное время спутником ведущих экономик мира», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG), мировое финансовое благосостояние в 2020 году достигло исторического максимума в $250 трлн.

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