Рига, , 15:16 — REGNUM Долгие закрытые процессы по обвинениям в шпионаже — опасная тенденция для Латвии, процесс против оппозиционного депутата Сейма (парламента) Яниса Адамсонса должен быть открытым. Об этом говорится в заявлении партии «Русский союз Латвии» (РСЛ), опубликованном 10 июня в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, депутата от оппозиционной социал-демократической партии «Согласие» заподозрили в шпионаже в пользу России, 10 июня латвийский парламент проголосовал за лишение Адамсонса неприкосновенности.

В РСЛ отметили, что его дело о «шпионаже в пользу другого государства» далеко не единственное, причём такие процессы длятся годами. Так, обвиняемый в шпионаже Олег Бурак арестован ещё в 2018 году.

«Мы глубоко обеспокоены тем, что все процессы по этому обвинению проходят в закрытом режиме, а материалы дел имеют гриф секретности», — отмечают в партии.

В партии осудили такой подход и потребовали, чтобы подобные процессы были открытыми и прозрачными. В противном случае никто не может проверить, обоснованы ли обвинения, а это очень опасная и неприемлемая тенденция для демократического государства.

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