Москва, 10 июня 2021, 15:01 — REGNUM Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram по четырём протоколам. Об этом 10 июня сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.
Решение принято 422-м мировым участком Таганского района. Telegram признан виновным по четырём протоколам ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам»).
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Общая сумма штрафа составила 10 млн рублей, говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, в данный момент белорусские суды признали около 60 каналов и чатов в мессенджере Telegram экстремистскими.
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