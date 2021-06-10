Красногорск, , 15:02 — REGNUM Подмосковье заняло первое место в рейтинге субъектов РФ по объемам производства сыра по итогам четырех месяцев 2021 года. Об этом 10 июня сообщается на сайте правительства Московской области.

«Московская область по производству сыра в России по итогам четырех месяцев текущего года вновь заняла лидирующую позицию. В регионе за этот период произведено 22,4 тыс. тонн», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

На втором месте располагается Алтайский край, в котором произвели 21,1 тыс. тонн этого пищевого продукта. Третью строчку рейтинга занимает Брянская область с 13,2 тыс. тонн сыра.

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