Москва, , 14:58 — REGNUM Власти стран Евросоюза «прохладно относятся» к ультимативным требованиям Киева скорейшего предоставления членства в НАТО для Украины. Об этом заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский ультимативно требует скорейшего предоставления членства в Североатлантическом альянсе, чтобы «официализировать защиту своей территории с такой вот маниакальной идеей насчет агрессии России».

«Благо в Европе к этим планам относятся очень прохладно», — сказал Лукашевич в интервью РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что среди стран НАТО нет общего мнения относительно предоставления Украине плана действий по членству (ПДЧ) в альянсе.

Позже украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Киев считает самой большой ошибкой НАТО молчание «союзников» относительно возможной даты членства Украины в этой организации.

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